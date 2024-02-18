Ученые: семена черного тмина могут упростить похудение

Эксперименты на крысах подтвердили, что семена черного тмина уменьшают повреждение сердца у крыс при инфаркте, вызванном введением токсина (изопротеренолом). Также эксперименты показали, что черный тмин может быть полезен при похудении: он уменьшает потребления пищи и уменьшает всасывание сахара в кишечнике.