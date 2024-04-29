Ученые с помощью ИИ определяют приоритеты в охране природы Мадагаскара

ХАРАРЕ, 29 апреля. /ТАСС/. Ученые на Мадагаскаре разработали приложение, которое с помощью искусственного интеллекта позволяет выделять приоритеты в защите и восстановлении биоразнообразия Великого острова. Об этом сообщил телеканал TVM, рассказывая о проекте группы биологов во главе с Элен Ралимананой из Kew Madagascar Conservation Centre.
Флора и фауна Мадагаскара на 80% эндемичны, и спасение природных заказников имеет неоценимое значение. Приложение моделирует происходящие в природе острова процессы и антропогенное воздействие на них, определяет оптимальные места для размещения камер и других приборов удаленного наблюдения за событиями в охраняемых районах. На основе достижений биологии, экономики, математики и компьютерных наук разработаны алгоритмы, оптимизирующие принимаемые решения по принятию природоохранных мер.
Использование приложения уже помогает создавать карты размещения объектов биоразнообразия, ареалы обитания редчайших видов, предсказывать перемены климата, а также учитывать социально-экономические факторы при планировании природоохранных мер — стоимость земли, бюджетные ограничения. Моделирование взаимодействия природы и человека построено в форме, напоминающей видеоигру.
Своевременность разработки и внедрения подобных новшеств подверждают данные обследования заповедников Мадагаскара, согласно которым 45% всех уникальных видов находятся под угрозой исчезновения в результате незаконной вырубки ценных пород деревьев и расширения деловой активности человека. Численность населения Мадагаскара за последние 40 лет утроилась, при этом подавляющее большинство составляют крестьяне, ведущие подсечно-огневое земледелие. Самым ценным природным объектом, нуждающимся в охране, признан Национальный парк Марудзедзи на северо-востоке острова.