Ученые с помощью ИИ определяют приоритеты в охране природы Мадагаскара

Флора и фауна Мадагаскара на 80% эндемичны, и спасение природных заказников имеет неоценимое значение. Приложение моделирует происходящие в природе острова процессы и антропогенное воздействие на них, определяет оптимальные места для размещения камер и других приборов удаленного наблюдения за событиями в охраняемых районах. На основе достижений биологии, экономики, математики и компьютерных наук разработаны алгоритмы, оптимизирующие принимаемые решения по принятию природоохранных мер.