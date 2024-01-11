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01:03 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые с помощь лазера впервые пригласили инопланетных туристов посетить Землю

Американская группа ученых и лингвистов из города Лексингтон в штате Кентукки записала и отправила в космос первое в своем роде рекламное объявление для обитателей иных миров с призывом посетить нашу планету и Лексингтон в частности в качестве туристов. Об этом сообщает портал Space.com.

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В послании закодировано изображение холмистого пейзажа Кентукки, фигур человека и лошадей, а также приведены схемы молекул воды, этилового спирта и гормона счастья дофамина. Последняя часть связана с тем, что Кентукки славится своей индустрией по производству бурбона.

Сигнал был отправлен с помощью инфракрасного лазера к звездной системе TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах или 378 трлн километров от Земли.

Специалисты выбрали TRAPPIST-1, поскольку в ней находится большое количество потенциально обитаемых планет. Объявление достигнет точки назначения к 2063 году.

«Мы нацелены на систему TRAPPIST-1, потому что мы можем получить ответ оттуда в течение срока жизни одного человека при условии, что наше послание кто-то действительно получит и расшифрует», — отметил астробиолог и специалист организации по поиску внеземного разума SETI Роберт Лоддер.

Проект по рекламе Земли для пришельцев был подготовлен командой по туристическому продвижению Лексингтона VisitLEX при администрации города и рекламным агентством Cornett.

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