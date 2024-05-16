Ученые РФ создали материал, делающий штифты, винты и пластины более устойчивыми к износу

Гидроксиапатит по химическому составу и кристаллической структуре аналогичен костной ткани человека. Материалы на его основе активно используются в медицине. Однако их изготовление требует модификации гидроксиапатита для того, чтобы он был совместим с другим компонентом композита — полимерной матрицей.