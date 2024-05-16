Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые РФ создали материал, делающий штифты, винты и пластины более устойчивыми к износу

Это позволит продлить срок их службы, сообщили в пресс-службе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Источник: Freepik

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали материал, делающий штифты, винты и пластины более устойчивыми к износу, что позволит продлить срок их службы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.

«Ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий предложили новый метод модификации гидроксиапатита — основного компонента костей и зубов. [Эксперименты показали, что этот элемент] улучшает механические свойства композита, [в состав которого входит]. [Новый подход] расширяет область применения биоразлагаемых материалов для изготовления травматологических крепежных изделий (штифтов, пластин, винтов), более прочных и устойчивых к износу», — сообщили в институте.

Гидроксиапатит по химическому составу и кристаллической структуре аналогичен костной ткани человека. Материалы на его основе активно используются в медицине. Однако их изготовление требует модификации гидроксиапатита для того, чтобы он был совместим с другим компонентом композита — полимерной матрицей.

Традиционный подход предполагает использование органических растворителей и катализаторов, которые оставляют токсичные примеси, что требует еще одного этапа очистки. Авторы разработали более простое решение, при котором используется раствор молочной кислоты в этаноле.

«Преимущество такого подхода — в отсутствии токсичных катализаторов, что делает его перспективным для производства биомедицинских материалов», — уточнила сотрудник лаборатории полимеров Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Варвара Демина, добавив, что этанол можно очищать для последующего применения.

Результаты работы опубликованы в журнале Materials Letters.