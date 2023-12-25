Ученые РФ обнаружили бактерии, повышающие урожайность пшеницы в условиях засухи

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН обнаружили в почве Сахалинской области штамм бактерий, который повышает стрессоустойчивость пшеницы и дает значительный прирост биомассы даже в условиях засухи и солевого стресса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Бактерии обнаружены в рамках программы «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов как основа для поиска новых противомикробных продуцентов и ферментов с уникальными свойствами».

«Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН обнаружили штамм бактерий, которые помогают пшенице давать значительный прирост биомассы даже в условиях засухи и солевого стресса», — рассказали в пресс-службе. Их использование может уменьшить потери урожая при дефиците осадков.

Штамм Enterobacter ludwigii был выделен учеными из почвы, поступившей от научных волонтеров Сахалинской области. Он показал высокую способность к росту в безазотной среде, а также повышал доступность фосфатов и демонстрировал высокие показатели продукции гормона роста у растений (ауксина). Уточняется, что бактерии благоприятно влияют на пшеницу в обычных условиях и в условиях засухи благодаря активации ферментов антиоксидантной защиты, которая помогает клеткам справляться с повреждениями, вызванными активными формами кислорода (АФК).

Ученые получили данные о том, что бактерии при взаимодействии с растением увеличивают выработку АФК, и это активирует внутренние резервы растения. При возникновении стрессовых факторов внешней среды, в частности, засухи, экстремальных температур или засоления почвы, растение способно бороться с ними.

Засуха — одно из самых распространенных и разрушительных явлений, связанных с окружающей средой. Она может привести к потере до 50% урожая, особенно в регионах с недостаточным количеством осадков. Одной из стратегий повышения стрессоустойчивости растений может быть внедрение бактерий, полезных для растений.

О программе

Исследовательская программа «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов как основа для поиска новых противомикробных продуцентов и ферментов с уникальными свойствами» реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019−2027 годы при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Цель программы — проведение на территории РФ масштабных исследований с участием ведущих ученых и привлечением обучающихся для сбора образцов и анализа данных и результатов.