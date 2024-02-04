Ученые решили, что многие «удаленщики» давно больны «домашней лихорадкой»

Многие участники, переехав, оказались вдали от привычного круга общения, а еще стали больше зависеть от автомобиля. Время в пути, чтобы увидеться с близкими, добраться до мест отдыха, увеличилось, как и расходы на дорогу. Некоторые удаленные работники стали реже видеться с семьей и друзьями. При этом из-за резкого сокращения живого общения с коллегами на работе они и вовсе оказались в социальной изоляции. Некоторые находили отдушину в общении с супругами, детьми. Но у большинства наблюдался дефицит в социальном взаимодействии.