Ученые решили, что многие «удаленщики» давно больны «домашней лихорадкой»

Возросшая популярность удаленной работы подразумевает ряд важных преимуществ. Однако ученые из Карлтонского университета (Канада) и Университета штата Флорида (США) выяснили, что она имеет и неприятные «побочки»: в частности, приводит к так называемой «домашней лихорадке», падению мотивации, возрастающей тревоге у сотрудников. Новое исследование показало, что «удаленка» может стать причиной проблем со здоровьем, если ее не организовывать правильным образом.
Опросы в разных странах показывают, что значительное число трудоспособного населения стало отдавать предпочтение работе на дому, а кто-то даже сменил компанию или профессию, чтобы остаться в «хоум-офисе».
Команда экспертов изучила истории и данные 14 человек с удаленной работой, которые в течение двух лет после начала COVID-19 переехали по крайней мере на 20 километров от своего первоначального места жительства и начали работать дистанционно. Ученые собрали и проанализировали информацию о прошлом участников, изменениях после перехода на удаленку в их рабочем и домашнем распорядке, в поведении, предпочтениях, новых затратах, связанных с этим, и других сопутствующих переменах.
Плюсы удаленки
«Мы обнаружили, что удаленная работа позволила некоторым людям переехать из крупных городов и экономических центров, чтобы приобрести жилье в более доступных районах. В некоторых случаях удаленным работникам удавалось достичь более высокого уровня жизни, который был невозможен без удаленной работы», — пишут авторы исследования.
Большинство участников исследования переехали в дома большего размера, хоть и в менее доступных районах, что привело к приобретению автомобилей. С удаленной работой была связана польза для здоровья: меньше времени в дороге, что до этого приводило к усталости и истощению, и больше времени на приготовление домашней пищи. Как следствие — здоровое питание вместо офисных перекусов.
Хотя некоторые работали удаленно 100% времени, многие также предпочитали гибридную модель, при которой бо́льшую часть дней в неделю работали удаленно и меньшую — посещали офис.
Минусы удаленки
Многие участники, переехав, оказались вдали от привычного круга общения, а еще стали больше зависеть от автомобиля. Время в пути, чтобы увидеться с близкими, добраться до мест отдыха, увеличилось, как и расходы на дорогу. Некоторые удаленные работники стали реже видеться с семьей и друзьями. При этом из-за резкого сокращения живого общения с коллегами на работе они и вовсе оказались в социальной изоляции. Некоторые находили отдушину в общении с супругами, детьми. Но у большинства наблюдался дефицит в социальном взаимодействии.
Также длительное пребывание дома привело к тому, что у людей постепенно становилось меньше видов деятельности. Через некоторое время менялись привычки и снижалась физическая активность. В результате это приводило к появлению таких симптомов «домашней лихорадки», как раздражительность, чувство беспокойства, одиночества.
Избежать или снизить симптомы «домашней лихорадки» помогут ежедневные прогулки, физические упражнения, общение с другими людьми. Следует подумать о том, где найти социальные взаимодействия, если их не хватает: поискать совместные хобби, записаться в спортзал и так далее. Ведь если «милый дом» стал немного офисом, то от него тоже надо где-то отдыхать.