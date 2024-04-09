Ученые развеяли миф об экологичности альтернатив пластику

Даже если сосредоточиться исключительно на прямых выбросах в течение жизненного цикла, пластмассы сохраняют свое преимущество в девяти из 14 применений. Такие факторы, как более низкая энергоемкость производства и эффективность веса пластмасс, способствуют уменьшению их воздействия на окружающую среду по сравнению с такими альтернативами, как стекло или металл.