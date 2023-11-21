Ученые развеяли миф о том, что феминистки ненавидят мужчин

В мире существует стереотип, что феминистки не только борются за права женщин, но и ненавидят мужчин. Как передает Daily Mail, новое исследование, участниками которого стали десять тысяч лиц женского пола, показало, что это не так.

Участницами из девяти стран стали как феминистки, так и те, кто ими не является. Добровольцев спросили, как они относятся к мужчинам, насколько доверяют, как часто испытывают положительные и негативные эмоции по отношению к представителям противоположного пола. Оказалось, что все респонденты одинаково относились к ним.

Правда, феминистки видели в мужчинах угрозу, поскольку многие женщины живут в страхе перед мужской агрессией. Это уравновешивается борьбой феминисток за равные права в связи с тем, что они видят между мужчинами и женщинами сходства. Из-за этого они могут испытывать теплые чувства к противоположному полу.

Именно устоявшийся стереотип о мужененавистнических феминистках удерживал женщин от вступления в группу борьбы за права, а также побуждал мужчин выступать против движения. «Феминисткам может не нравиться плохое обращение патриархата с женщинами, и при этом они не испытывают неприязни к мужчинам», — объяснили авторы исследования.

Ранее, в 2019 году, пользователи Сети назвали самые нелепые и обидные стереотипы о мужчинах.