16:18 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые разработали способ вакцинации ультразвуком вместо игл

Ученые из Оксфордского университета разработали безыгольный метод вакцинации. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования. Уточняется, что команда смешала молекулы вводимого препарата с крошечными белками, которые доставляют вакцину в верхние слои кожи с помощью ультразвука.

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Источник: Reuters

Методику уже испытали на мышах, подвергнув их воздействию ультразвука на полторы минуты. Вакцина проникла в верхние слои кожи, где белки вызвали образование пузырьков, наполненных препаратом. После этого пузырьки лопнули и высвободили смесь.

Ученые обнаружили, что хотя при новом методе доставляется в 700 раз меньше молекул вакцины, мыши произвели гораздо больше антител, чем при инъекционном способе. При этом животные не выказывали признаков боли, а их кожа осталась неповрежденной.

Пока команде не ясно, как будут вести себя пузырьки под человеческой кожей: будут ли молекулы вакцины выделяться в нужных количествах, и насколько равномерным будет этот процесс. Однако разработчики методики уже приступили к работе над созданием способов отслеживания этого процесса.

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