Ученые разработали способ вакцинации ультразвуком вместо игл

Методику уже испытали на мышах, подвергнув их воздействию ультразвука на полторы минуты. Вакцина проникла в верхние слои кожи, где белки вызвали образование пузырьков, наполненных препаратом. После этого пузырьки лопнули и высвободили смесь.

Ученые обнаружили, что хотя при новом методе доставляется в 700 раз меньше молекул вакцины, мыши произвели гораздо больше антител, чем при инъекционном способе. При этом животные не выказывали признаков боли, а их кожа осталась неповрежденной.

Пока команде не ясно, как будут вести себя пузырьки под человеческой кожей: будут ли молекулы вакцины выделяться в нужных количествах, и насколько равномерным будет этот процесс. Однако разработчики методики уже приступили к работе над созданием способов отслеживания этого процесса.