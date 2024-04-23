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Ученые разработали ИИ для спасения диких животных от машин

Бразильские специалисты по компьютерным технологиям из Университета Сан-Паулу разработали инструмент искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения диких животных на проезжей части и снижения количества аварий с их участием. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reposts (SciRep).

Источник: Legion-Media

Бразилия обладает самым богатым биологическим разнообразием в мире, но у этого достоинства есть обратная сторона — в стране каждую секунду около 16 диких животных становятся жертвами транспорта, а в год количество сбитых машинами позвоночных приближается к 475 млн особей.

Исследователи создали базу данных с тысячами изображений пяти видов животных, регулярно попадающих под колеса авто: пумы, гигантского муравьеда, тапира, гривистого волка и ягуарунди — разновидность дикой кошки.

Специалисты обучили ИИ распознавать представленных зверей в реальном времени. Затем они провели испытания системы, доказавшие ее эффективность.

Команда рассчитывает заручиться поддержкой технологических компаний, чтобы внедрить свою нейросеть в системы дорожного наблюдения Бразилии. Если это получится сделать, то искусственный интеллект сможет предупреждать водителей о появлении на дороге дикого зверя, отправляя уведомления в программу для навигации.

Инструмент также может обезопасить людей от встреч с пумами и другими крупными хищниками.