Ученые разработали ИИ для спасения диких животных от машин

Бразилия обладает самым богатым биологическим разнообразием в мире, но у этого достоинства есть обратная сторона — в стране каждую секунду около 16 диких животных становятся жертвами транспорта, а в год количество сбитых машинами позвоночных приближается к 475 млн особей.