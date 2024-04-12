Ученые разгадали загадку инженерного гения термитов

Чтобы проверить догадку, ученые пропитали глину на тестовых площадках солевым раствором. Когда вода улетучивалась из состава, она оставляла кристаллы соли в местах наибольшего испарения — ими оказались концы колонн и углы стен. Эти точки совпали с местами, которые постоянно выбирали термиты для продолжения строительства.