Ученые разгадали ребус из ассирийского храма возрастом более 2700 лет

Символ смоковницы несколько сложнее. Исследователь полагает, что дерево обозначала ныне исчезнувшее созвездие Челюсти. По мнению ученого, авторы фресок не знали, как узнаваемо изобразить эту группу звезд, поэтому заменили его на дерево, поскольку на ассирийском слово «дерево» звучит как «ишу», что близко по звучанию к слову «ису» — «челюсть».