Ученые рассказали об опасных для людей последствиях солнечных бурь

Геомагнитные бури, вызванные солнечными вспышками, также могут повредить спутники и электросети, создавая перегрузку в электронных системах. Это может привести к сбоям в связи, навигации и электроснабжении. Например, в 2003 году вспышки на Солнце привели к длительным отключениям электроэнергии в Швеции.