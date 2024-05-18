Ученые рассказали об опасных для людей последствиях солнечных бурь

Специалисты ЕКА объясняют, что солнечная радиация, сопровождающая такие вспышки, может нанести вред здоровью, особенно находящимся на орбите экипажам космических станций. Хотя Землю защищает магнитное поле, высокоэнергетические частицы могут проникать через фюзеляж самолетов, летящих вблизи Северного полюса, что вынуждает авиакомпании изменять маршруты для избежания опасных зон.
Геомагнитные бури, вызванные солнечными вспышками, также могут повредить спутники и электросети, создавая перегрузку в электронных системах. Это может привести к сбоям в связи, навигации и электроснабжении. Например, в 2003 году вспышки на Солнце привели к длительным отключениям электроэнергии в Швеции.
Эксперты ЕКА также предупредили, что вероятность сильных солнечных бурь останется высокой до конца следующего года, поскольку Солнце подходит к пику активности 11-летнего цикла.