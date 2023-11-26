Ученые рассказали о последствиях отказа от чайной ложки соли в день

О последствиях сокращения количества этого продукта в рационе они рассказали в исследовании, опубликованном в медицинском издании Journal of the American Medical Association.

Исследование проводили три недели среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. В течение первой недели участники придерживались своего обычного рациона, в течение второй — употребляли много соли, а на третьей ее количество по сравнению с нормальным режимом питания добровольцев было снижено.

По словам научного руководителя исследования Норрины Аллен, выяснилось, что диета с низким содержанием соли снижает давление у 70−75 процентов добровольцев независимо от того, принимают ли они нормализующие давление лекарства. Еще немного давление снизилось спустя еще одну неделю диеты с низким содержанием соли. «До этого мы не знали, могут ли уже принимающие лекарства люди снизить давление, сократив потребление соли. Это подчеркивает важность уменьшения количества соли для контроля кровяного давления», — объяснила важность исследования Аллен.