Ученые рассказали, куда пропадает вода из Карского моря

Команда российских ученых провела в Арктике масштабные исследования и узнала, что пресная вода, поступающая в Карское море из рек, в осенне-зимний период переносится течениями в море Лаптевых. В результате к январю ранее опресненная центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. Выводы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В Карское море впадают две крупные реки — Обь и Енисей. Они формируют огромную область опреснения площадью до 250 тысяч квадратных километров. Но процесс исчезает в конце осени и начале зимы. До сих пор оставалось неясным, почему это происходит, так как морские исследования Арктики в холодные времена года не ведутся.

Ученые решили это исправить и провели исследование параметров воды, таких как скорость течения, температура и уровень солености в зимне-весенние месяцы с 2021 по 2023 год. Специалисты работали на ледниковых судах и плавучей станции, заякоренной в проливе Вилькицкого, соединяющем Карское море и море Лаптевых. Именно там они зафиксировали интенсивное течение опресненных вод в конце осени и начале зимы с запада на восток.

Это течение формируется за счет вращения Земли, которое создает подо льдом мощные потоки вдоль берега и и уносятся на восток. «Из-за этого процесса уже в январе поверхностный слой в центральной части Карского моря становится опять соленым», — объясняют ученые.

Исследователи говорят, что открытие течения важно для того, чтобы прогнозировать прочность льда на Северном морском пути. Также это поможет лучше понять, как изменение климата влияет на арктические экосистемы.

Изменения климата уже влияют на ледники Западной Антарктиды. Ученые говорят, что процесс их тания неизбежен.

Анна Морозова