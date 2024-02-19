Ученые рассказали, когда первые люди заселили Амазонку

Команда исследователей из Университета Антиокии (Колумбия) и Эксетерского университета (Англия) установила время прибытия первых людей в Южную Америку. Работа опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.
Специалисты изучили многочисленные наскальные рисунки, оставленные первыми американцами. Таким образом удалось выяснить, что освоение континента началось с бассейна реки Амазонки на территории современной Колумбии около 13 тысяч лет назад.
Также были собраны образцы почвы из двух каменных убежищ в регионе Серрания-де-ла-Линдоза на севере Колумбии. Анализ материалов показал наличие фрагментов камня, древесного угля, органические вещества, а также остатки растений, кости животных и краску охру.
По словам специалистов, используя охру, люди рисовали картины на всех стенах убежищ. Это указывает на то, что первопроходцы старались осмыслить новый мир, с которым они столкнулись.
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Анна Морозова