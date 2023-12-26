Ученые рассказали, как употребление алкоголя влияет на сон

Попадая в головной мозг, алкоголь влияет на нейромедиаторы, замедляя связь между нервными клетками, вследствие чего наступает расслабление, появляется невнятная речь, сонливость и вялость. Однако, несмотря на это, спиртосодержащие напитки приводят к ночным пробуждениям. Эксперты объяснили, почему возникает такой эффект.

По мере того, как организм перерабатывает алкоголь и его уровень в крови падает, мозг восстанавливается и перестает чувствовать сонливость после употребления спиртосодержащих напитков. Из-за этого человек может просыпаться несколько раз, особенно во второй половине ночи. Также могут сниться яркие и стрессовые сны.

Такое нарушение сна ученые связывают с фазой быстрого сна, которая играет важную роль в регулировании эмоций и когнитивных функций.

Употребление алкоголя перед сном приводит и к сокращению количества сна, из-за чего остается меньше времени на восстановление сил и энергии. Умеренно или часто пьющие люди имеют проблемы с качеством ночного отдыха и больше нарушений, связанных с ним.

Ученые дали несколько советов о том, как пить алкоголь в праздничное время так, чтобы он как можно меньше влиял на сон.

1. Воздержание от употребления алкоголя перед сном

Если от алкоголя воздержаться не получится, то следует не принимать его прямо перед сном, чтобы избежать нарушений процесса отдыха и восстановления сил и энергии.

2. Еда во время питья

Обязательно стоит поесть перед употреблением алкоголя, а также во время этого процесса. Иначе спиртосожащие напитки будут всасываться в кровь намного быстрее, то есть опьянение появится гораздо раньше, чем могло быть.

3. Отказ от кофеина

В некотором алкоголе может также содержаться кофеин. Стоит отказаться от употребления таких напитков, так как само вещество плохо влияет не только на сон, но и на сердечно-сосудистую систему.

4. Увеличения количества воды

Следует обязательно поддерживать водный баланс в организме. Жидкость поможет не только улучшить сон, но и предотвратит сильное похмелье утром.

5. Замена напитков

В современном мире существуют безалкогольные альтернативы спиртосодержащих напитков. Поэтому ученые советуют заменять каждый второй алкогольный коктейль аналогом.

Помимо того, что безалкогольные напитки не вредят организму, у них есть еще одно преимущество. Ученые доказали, что они позволяют снизить употребление спиртного.

Анна Морозова