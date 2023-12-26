Ученые рассказали, как употребление алкоголя влияет на сон
И почему он приводит к ночным пробуждениям.
И почему он приводит к ночным пробуждениям.
Попадая в головной мозг, алкоголь влияет на нейромедиаторы, замедляя связь между нервными клетками, вследствие чего наступает расслабление, появляется невнятная речь, сонливость и вялость. Однако, несмотря на это, спиртосодержащие напитки приводят к ночным пробуждениям. Эксперты объяснили, почему возникает такой эффект.
По мере того, как организм перерабатывает алкоголь и его уровень в крови падает, мозг восстанавливается и перестает чувствовать сонливость после употребления спиртосодержащих напитков. Из-за этого человек может просыпаться несколько раз, особенно во второй половине ночи. Также могут сниться яркие и стрессовые сны.
Такое нарушение сна ученые связывают с фазой быстрого сна, которая играет важную роль в регулировании эмоций и когнитивных функций.
Употребление алкоголя перед сном приводит и к сокращению количества сна, из-за чего остается меньше времени на восстановление сил и энергии. Умеренно или часто пьющие люди имеют проблемы с качеством ночного отдыха и больше нарушений, связанных с ним.
Если от алкоголя воздержаться не получится, то следует не принимать его прямо перед сном, чтобы избежать нарушений процесса отдыха и восстановления сил и энергии.
Обязательно стоит поесть перед употреблением алкоголя, а также во время этого процесса. Иначе спиртосожащие напитки будут всасываться в кровь намного быстрее, то есть опьянение появится гораздо раньше, чем могло быть.
В некотором алкоголе может также содержаться кофеин. Стоит отказаться от употребления таких напитков, так как само вещество плохо влияет не только на сон, но и на сердечно-сосудистую систему.
Следует обязательно поддерживать водный баланс в организме. Жидкость поможет не только улучшить сон, но и предотвратит сильное похмелье утром.
В современном мире существуют безалкогольные альтернативы спиртосодержащих напитков. Поэтому ученые советуют заменять каждый второй алкогольный коктейль аналогом.
Помимо того, что безалкогольные напитки не вредят организму, у них есть еще одно преимущество. Ученые доказали, что они позволяют снизить употребление спиртного.
Анна Морозова