Ученые рассказали, как космический мусор загрязняет Землю

Космический мусор, спроектированный с учетом утилизации, загрязняет окружающую среду вокруг Земли. К такому выводу пришли сотрудники университетов из США и Великобритании. Результаты своего исследования они опубликовали в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Куски ракет, космических станций и неисправных спутников, которые сгорают при входе в атмосферу нашей планеты, оставляют в ней мельчайшие следы металла. На данный момент неизвестно, какое влияние они могут оказать. Но с ростом количества запуска различных объектов в космос количество паров металла в стратосфере, согласно прогнозам, будет только увеличиваться.

«В настоящее время тугоплавким материалом в стратосферных частицах являются в основном железо, кремний и магний из природного метеорного источника, — пишут исследователи в своей статье. — Однако количество материала при входе в атмосферу верхних ступеней ракет и спутников, согласно прогнозам, резко увеличится в ближайшие 10−30 лет».

Ожидается, что количество алюминия в стратосферных частицах серной кислоты станет сопоставимым или даже превысит количество метеорного железа. Хотя на текущий момент на околоземной орбите много мусора, оставшегося с зари человеческой космической эры, более современные останки различных аппаратов все еще соседствуют с ними.

Они не сгорают в атмосфере и не падают на поверхность Земли, «отравляя» металлическими парами все вокруг. Точно не было известно, что происходит с испаренными побочными продуктами, поэтому авторы новой статьи решили выяснить, задерживается ли пар в атмосфере.

Ученые взяли образцы стратосферных аэрозолей — капли серной кислоты, образующиеся в результате окисления газообразного карбонилсульфида, — и проанализировали их с помощью прибора для анализа частиц с лазерным масс-спектрометром. Эти пары могут содержать следы металлов и кремния, полученные при попадании в атмосферу падающих метеоров.

В общей сложности команда проанализировала около 500 тысяч отдельных капель аэрозоля в поисках следов металлов, используемых при производстве космических кораблей. По итогу авторами было обнаружено около 20 металлов, некоторые из которых находились в пропорциях, соответствующих испарению метеоров.

Другие же, такие как литий, алюминий, медь и свинец, превышали стандартные нормы, доходя до показателей, ожидаемых от производства космических кораблей. Оставшиеся обнаруженные металлы, такие как ниобий и гафний, распространены в космических кораблях, но совсем не распространены в метеорах.

Это может иметь несколько последствий для Земли и атмосферы. Присутствие этих частиц может повлиять на размер частиц стратосферного аэрозоля и процесс образования в нем льда, формирование отложение солей в атмосфере и стратосферное преломление света. Эти изменения могут иметь непредвиденные последствия, которые следует изучить и проанализировать, отмечают исследователи.

Недавно был назначен первый в истории штраф за космический мусор. Ответчик отказался его оплачивать.

Олеся Маевская