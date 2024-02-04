Ученые рассказали, как Кабо-Верде удалось полностью победить малярию

Окончательное искоренение малярии в Кабо-Верде потребовало изменить национальную систему здравоохранения и принять меры по ранней диагностике инфекции. Несмотря на успехи, в 2017 году на островах произошла сильнейшая вспышка заболевания с 1991 года с 423 заболевшими. Окончательно прервать передачу патогена удалось только через четыре года за счет борьбы с его переносчиками — комарами.