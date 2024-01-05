Ученые рассказали, как избежать срывов при правильном питании

Многим знакомо желание начать с 1 января новую жизнь — с достаточным количеством воды, спортом и без калорийных новогодних блюд в холодильнике. Тем не менее, даже самый решительный настрой не спасет от внезапных срывов. Ученые говорят, что нужно думать о своем здоровье в долгосрочной перспективе — это поможет держаться запланированного курса и сохранять свое психическое и физическое здоровье.

Доцент кафедры маркетинга Корнелльского университета Кейтлин Вулли и доцент кафедры маркетинга Государственного университета Сан-Диего Пол Стиллман в интервью для The Conversation поделились своим совокупным 25-летним опытом и рассказали, какие секреты помогут соблюдать здоровый образ жизни.

Чтобы противостоять искушению, думайте о краткосрочной перспективе

Одна из стратегий, позволяющих избежать потворства своим желаниям, — учитывать краткосрочные последствия нездоровых привычек. Вулли и Стиллман протестировали этот подход в семи исследованиях с более чем четырьмя тысячами участниками. В одном эксперименте ученые предложили студентам изучить буклеты, подробно описывающий причины отказаться от энергетических напитков. В одном были описаны долгосрочные последствия — диабет и ожирение —, в другом — краткосрочные, такие как беспокойство и упадок сахара и кофеина.

После у респондентов был выбор: получить энергетический напиток или другой привлекательный приз. Те, кто читал второй буклет, на 25% реже выбирали напиток. В другом исследовании с аналогичной структурой участники читали о краткосрочных и долгосрочных последствиях употребления сахара. Далее в награду участникам предлагалось на выбор печенье или сумка. Те, кто читал о краткосрочных последствиях, на 30% реже выбирали печенье. Потому для начала ученые рекомендуют задуматься о том, что ведение нездорового образа жизни начнет негативно влиять на ваш организм уже в ближайшее время.

Сосредоточьтесь на удовольствии от здорового питания

Отказ от нездоровой пищи — это одна задача. Мотивировать себя питаться правильно и здорово — другая. Исследование Вулли, которое она провела вместе с ученым-бихевиористом Айелет Фишбах, показало, что побуждение насладиться хорошим вкусом, а не полезной едой, мотивировало людей придерживаться диеты как в лабораторных условиях, так и в обычной жизни. Эти результаты были независимо получены в ходе исследования питания студентов в пяти разных университетских столовых.

Данная стратегия может также способствовать развитию других видов здорового образа жизни, таких как физические упражнения. В другом исследовании Кейтлин попросила посетителей тренажерного зала выбрать тренировку по тяжелой атлетике из списка довольно сложных упражнений. Участники, выбравшие интересные для себя физнагрузки, выполнили больше повторений, чем те, кому было предложено выбрать наиболее полезные тренировки.

Выбирайте подходящее время для вознаграждения

Одна из стратегий настойчивости — использовать вознаграждения, чтобы оставаться преданными делу. Исследование, проведенное профессором маркетинга Мариссой Шариф вместе с Вулли, в котором приняли участие более пяти тысяч человек в восьми экспериментах, показало, что небольшие регулярные вознаграждения более эффективны для формирования долгосрочной приверженности здоровому поведению. Например, подумайте о том, чтобы каждый день после тренировки вы можете смотреть 20 минут любимого развлекательного телешоу.

Но есть одна особенность: слишком раннее вознаграждение себя может иметь неприятные последствия. Такая стратегия наиболее эффективна, когда людям приходится трудиться прежде, чем их получить. В исследовании физических упражнений Марисса и Кейтлин следили за людьми, которые выполняли четыре начальные тренировки, не приносившие никакого вознаграждения, и теми, кто занимался без мотивации какими-либо бонусами. Участники второй группы были более активными, целеустремленными и выполнили больше тренировок, чем из первой.

Недавно ученые выяснили, почему мозг не настроен на выполнение новогодних обещаний.