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Ученые рассказали, как головной мозг контролирует чувство направления

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что три отдельные группы нейронов обеспечивают связь между «внутренним компасом» мозга и его управляющими областями у плодовых мушек. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Источник: Freepik

У людей и животных есть «внутренний компас», состоящий из клеток мозга, которые используют внутреннюю и внешнюю информацию для выработки чувства направления. Ученые стремились понять, как этот «компас» функционально связан с управляющими системами мозга, отвечающими за память и внимание.

Несмотря на свои небольшие размеры, плодовые мушки обладают сложным мозгом и поведением. Ученые выбрали их для исследования, потому что полученные результаты могут быть схожими и в отношении людей.

Предыдущие исследования показали, что когда насекомые ходят, особые клетки, определяющие положение головы, активно отслеживают их движения, такие как повороты направо или налево. Изучив электрическую схему каждого нейронного соединения в мозге мушек, ученые выяснили, что коррекция курса движения осуществляется тремя отдельными группами нейронов. Нейроны из первой и второй группы побуждают к движению вправо или влево, а из третьей — к полному развороту.

Ученые отметили, что их открытие позволяет приблизиться к пониманию того, как человеческий мозг хранит и обрабатывает информацию.