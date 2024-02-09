Ученые рассказали, как головной мозг контролирует чувство направления

Предыдущие исследования показали, что когда насекомые ходят, особые клетки, определяющие положение головы, активно отслеживают их движения, такие как повороты направо или налево. Изучив электрическую схему каждого нейронного соединения в мозге мушек, ученые выяснили, что коррекция курса движения осуществляется тремя отдельными группами нейронов. Нейроны из первой и второй группы побуждают к движению вправо или влево, а из третьей — к полному развороту.