Ученые рассказали, что за вирус вызовет следующую пандемию

«H5M1 — это гриппозная инфекция, возникшая преимущественно среди домашней птицы и уток. Она активно распространялась в течение последних двух лет и превратилась в глобальную зоонозную пандемию. Большую озабоченность вызывает тот факт, что, заражая уток и кур, а теперь все чаще и млекопитающих, этот вирус эволюционирует и приобретает способность заражать людей», — пояснил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар. При этом пока не зарегистрировано ни одного случая передачи H5N1 от человека к человеку.