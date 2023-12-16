Ученые рассказали, чем чреват повторный набор веса после завершения диеты

К участию в исследовании были приглашены 622 взрослых человека, у которых был повышен риск развития сахарного диабета второго типа. Ранее добровольцы принимали участие в программе для снижения вероятности проявления этого заболевания, в рамках которой они должны были увеличить уровень физической активности путем занятий ходьбой. Для своего исследования ученые использовали данные о весе и составе тел добровольцев, зафиксированные в рамках программы. Каждые 12 месяцев участников взвешивали и проводили биоэлектрический импедансный анализ (BIA). Он отражает количество безжировой и жировой массы.