Ученые раскрыли тайну уникальной «надстройки» в Тихом океане

На протяжении долгого времени под поверхностью Тихого океана восточнее Соломоновых островов ученые сталкивались с загадкой образования «надстройки». Размер Меланезийского пограничного плато составляет 1609 на 322 километра, и оно продолжает формироваться. Теперь исследователи из разных высших учебных заведений США пришли к разгадке тайны. Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Ученые предполагают, что образовавшееся плато возникло в результате четырех эпизодов вулканизма. Это и отличает «надстройку» от других, которые появились вследствие однократных вулканических извержений.

Специалисты также проанализировали химический состав проб, взятых с «надстройки» и выяснили, что плато первоначально сформировалось 120 миллионов лет назад. На втором этапе литосферная плита прошла над вулканической областью, образовав новые подводные горы и несколько океанических островов, которые в конечном итоге разрушились и ушли под воду.

В третий период те же самые острова и подводные горы вновь активизировались. Тогда же образовались новые вулканы, когда литосфера Земли вновь прошла над горячей точкой, которая до сих пор создает новые острова.

Четвертый период продолжается в настоящее время. На плато произошли новые извержения, поэтому оно продолжает свое формирование.

Ученые уверены, что исследование даст более точное понимание, как образовываются многие подводные объекты.

Ранее спутники зафиксировали рост нового острова у берегов Японии.

Анна Морозова