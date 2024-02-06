Ученые раскрыли тайну «невозможной» перуанской монеты конца XIX века

Ученые предположили, что неизвестные фальшивомонетчики решили воспользоваться нестабильностью в Перу и заработать на производстве собственных денег. При этом они, вероятно, не находились в стране и даже могли не знать, что в указанный период официальной перуанской валютой был серебряный соль.