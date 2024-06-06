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Ученые раскрыли тайну моллюсков, потопивших корабли испанской армады и судно Колумба

Международная группа ученых из Массачусетского университета в США, Плимутского университета в Англии и других научных учреждений раскрыли 2000-летнюю тайну морских червей, или тереденидов, — двустворчатых моллюсков, питающихся древесиной.

Корабельный червь
Корабельный червьИсточник: United States Geological Survey

Исследование опубликовано в научном журнале International Biodeterioration and Biodegradation (IBB).

Согласно историческим свидетельствам, тередениды создавали проблемы древнегреческому флоту, способствовали кораблекрушению Христофора Колумба в 1492 году, топили корабли испанской армады и время от времени рушат в море причалы в заливе Сан-Франциско.

До недавнего времени ученые не понимали, каким образом эти червеобразные моллюски способны причинять такой вред деревянным сооружениям.

Для усвоения древесины организм должен иметь возможность переваривать лигнин — прочные волокна, окружающие питательную целлюлозу. Некоторые существа, такие как термиты, делают это с помощью симбиотических бактерий в кишечнике. Но пищеварительная система корабельных червей долгое время считалась почти стерильной.

В новом исследовании специалисты детально изучили кишечник червя и обнаружили в нем небольшой орган под названием «тифлозол», который оказался населен микробами-симбионтами. Ранее биологи полагали, что тифлозол выполняет другие функции, и не обращали на него внимания.

Как показал анализ, тифлозол выделяет ферменты, эффективно разъедающие лигнин.

По словам ученых, открытие не только решило давнюю загадку тереденидов, но и может найти применение в сфере биотехнологий для переработки самой жесткой части древесной массы.