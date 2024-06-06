Ученые раскрыли тайну моллюсков, потопивших корабли испанской армады и судно Колумба

В новом исследовании специалисты детально изучили кишечник червя и обнаружили в нем небольшой орган под названием «тифлозол», который оказался населен микробами-симбионтами. Ранее биологи полагали, что тифлозол выполняет другие функции, и не обращали на него внимания.