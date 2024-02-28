Ученые раскрыли скрытое правило для маховых перьев динозавров

Киат провел исследование перьев каждого отряда ныне живущих птиц, изучив образцы из 346 различных видов, хранящихся в музеях по всему миру. Рассматривая крылья и перья колибри и ястребов, пингвинов и пеликанов, он заметил ряд сходных черт у видов, которые могут летать. Например, в дополнение к асимметричным перьям, у всех летающих птиц было от 9 до 11 первичных перьев. У нелетающих птиц их количество сильно варьируется — у пингвинов их более 40, в то время как у эму их нет ни одного. Это обманчиво простое правило, которое, по-видимому, осталось незамеченным учеными.