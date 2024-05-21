Ученые раскрыли секрет зеленого луча, дарившего надежду мореходам и влюбленным

Зеленый луч можно поймать в местах, где есть возможность видеть солнце близко к горизонту, например, на побережье или высоко в горах. Также нужно дождаться теплой погоды, когда над прохладной водой есть слой нагретого воздуха. Он поможет преломить солнечный свет под нужным углом.