Ученые раскрыли секрет тайм-менеджмента северных оленей: они спят во время еды

Чтобы изучить влияние сезонных изменений освещенности на сон северных оленей (Rangifer tarandus tarandus), исследователи использовали неинвазивную электроэнцефалографию (ЭЭГ). Все животные были взрослыми самками и содержались в неволе в Арктическом университете Норвегии. Эксперименты проводились в закрытых конюшнях с контролируемым освещением, неограниченным количеством еды и постоянной температурой.

Олени спали примерно одинаковое количество времени зимой, летом и осенью, несмотря на то, что летом они были гораздо более активными. Этим они отличаются от других животных, которые меняют продолжительность сна в зависимости от условий окружающей среды. В среднем в сутки олени проводили 5,4 часа в медленном сне, 0,9 часа в быстром сне и 2,9 часа за жеванием частично переваренной пищи, которая является важным элементом питания северных оленей и других жвачных животных.

Данные ЭЭГ позволили ученым выяснить, почему длительность сна оленей не меняется в течение года.

Оказалось, что во время жевания в их мозге генерировались волны, характерные для фазы медленного сна. Кроме того, спящие и жующие олени демонстрировали сходное поведение: они спокойно сидели или стояли и почти не реагировали на изменения позы соседнего оленя. В состоянии бодрствования они гораздо чаще реагировали на движения соседа, переводя на него взгляд.

Ученые считают, что такая особенность позволяет северным оленям летом одновременно спать и кормиться 24 часа в сутки, чтобы лучше подготовиться к долгой зиме, пока у них есть достаточно еды. Теперь они планируют сравнить жевание оленей во сне и во время бодрствования, а также подтвердить данные в более естественных условиях на открытом воздухе. Однако для таких исследований потребуются хирургически имплантированные датчики ЭЭГ.