Ученые раскрыли секрет счастливой старости

Если вы верите в то, что с возрастом превратитесь в здорового, активного, общительного пожилого человека, то, скорее всего, так и будет. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Орегон (США).

Предыдущие исследования показали, что по тому, как люди воспринимают самих себя в 50-летнем возрасте, можно предсказать их здоровье на 40 лет вперед, включая риск инфаркта или инсульта, состояние памяти, вестибулярного аппарата, наличие воли к жизни, число госпитализаций и даже продолжительность жизни. Так, те, кто позитивно относятся к собственному старению, живут в среднем на семь с половиной лет дольше, чем те, кто смотрит на эту проблему иначе.

Поскольку отношение к собственной старости настолько плотно связано со здоровьем, ученые решили разобраться, что именно влияет на это отношение. В первую очередь их интересовали два основных фактора — такая черта характера, как оптимизм, а также уверенность в «будущем себе», то есть в какой степени человек допускает, что сможет в будущем стать таким, как ему бы хотелось.

Для этого исследователи опросили 244 человек среднего и старшего возраста. Их просили оценить, в какой степени они согласны или не согласны с утверждениями типа «Чем я буду становиться старше, тем все будет только хуже», «У меня сейчас столько же энергии, что и в прошлом году», «Когда ты стареешь, ты становишься никому не нужен», «Во времена неопределенности я всегда надеюсь на лучшее».

Кроме того, респондентам нужно было описать, какими бы они хотели видеть себя в старости и какими бы ни в коем случае не хотели. Среди положительных сценариев были, например, такие характеристики: «Общительный человек, окруженный преданными близкими друзьями», «Здоровый, активный человек». А среди отрицательных: «Хронически больной, страдающий от боли», «Зависимый от других в повседневной жизни» или «Чокнутая, злобная старуха».

Как и ожидалось, оптимисты в целом более позитивно относятся к своей старости, они уверены, что все у них в старости будет хорошо и они смогут избежать негативных сценариев старения.

При этом основным фактором, определяющим отношение к «будущему себе», является то, насколько человек впитал эйджистские стереотипы, отмечают ученые. Например, что старики — плохие водители, что они ничего не помнят, не способны быть физически активными и так далее. «Даже четырехлетние дети уже в курсе негативных стереотипов о пожилых людях, — говорит один из авторов Карен Хукер (Karen Hooker). — И если вам повезет дожить до старости, эти стереотипы неминуемо коснутся и вас». Но такое отношение к старикам может приносить огромный вред.

«Нужно понимать, что часть возникающих в старости проблем со здоровьем не обусловлены биологически, в их основе лежит сложное взаимодействие вашего разума и тела», — отметила Хукер. Если вы верите в то, что с вами неминуемо случится плохое, со временем эта уверенность, как ржавчина, разъест вашу волю к жизни, вы просто будете себя вести таким образом, что ваши плохие ожидания в итоге оправдаются, объяснила она.