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Ученые раскрыли секрет гигантских взрывов на звездах

Бразильские астрономы из Пресвитерианского университета Маккензи установили возможную причину сверхмощных вспышек на некоторых звездах.

Источник: ESA

Они в 100−10 тыс. раз превосходят по силе самые масштабные выбросы на Солнце. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Команда проанализировала семь супервспышек, наблюдаемых в двойной звездной системе Кеплер-411, а также еще пять, исходящие от звезды Кеплер-396.

Считается, что звездная вспышка возникает, когда магнитная энергия, накопившаяся в атмосфере звезды, внезапно высвобождается в результате замыкания линий магнитного поля.

Ученые предложили альтернативную теорию, согласно которой супервспышки происходят из-за ионизации звездного водорода. Во время этого процесса атомы водорода сначала лишаются электронов, а затем рекомбинируются с электронами, превращаясь в нейтральные атомы и освобождаясь от избытка накопленной при ионизации энергии.

«Мы пришли к выводу, что оценки полной энергии вспышки, основанные на модели рекомбинации водорода, лучше соответствуют известным процессам звездных выбросов», — отметил руководитель исследования, профессор Пауло Симойнс.

Команда утверждает, что их модель рекомбинационного излучения водорода последовательна с физической точки зрения.