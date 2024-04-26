Ученые раскрыли секрет гигантских взрывов на звездах

Ученые предложили альтернативную теорию, согласно которой супервспышки происходят из-за ионизации звездного водорода. Во время этого процесса атомы водорода сначала лишаются электронов, а затем рекомбинируются с электронами, превращаясь в нейтральные атомы и освобождаясь от избытка накопленной при ионизации энергии.