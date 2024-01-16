Ученые раскрыли причину возникновения жизни на Земле

Ученые из Университета Ньюкасла выяснили еще одну причину, по которой зародилась жизнь 3.5 миллиарда лет назад. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

Согласно гипотезе, в условиях гидротермальных источников смешивание водорода, бикарбоната и богатого железом магнетита приводит к образованию различных органических молекул, в том числе жирных кислот. Они играют важную роль в формировании клеточных мембран, поскольку их молекулы имеют гидрофильные и гидрофобные участки. В результате в воде появляются полые органические пузырьки. Считается, что это свойство и привело к зарождению первых клеток.

Чтобы проверить догадки, ученые воспроизвели в лабораторных условиях горячие источники, существовавшие в древних океанах Земли и характеризующихся большим содержанием двуокиси углерода. Также было сымитировано смешивание морской воды с горячей щелочной из определённых гидротермальных источников.

В результате эксперимента выяснилось, что при условии существования минералов на основе железа во время смешивания горячих жидкостей с большим количеством водорода с водой, богатой углекислым газом, возникали типы молекул, необходимые для формирования мембран примитивных клеток.

Ранее ученые обнаружили в эмбрионе человека клетки с программой самоуничтожения.

Анна Морозова