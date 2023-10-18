11:45 (мск), источник: Индикатор

Ученые проанализировали поглощение углерода западносибирскими болотами

Российские ученые представили результаты наблюдений за потоками парниковых газов, тепла и влаги в Ханты-Мансийском автономном округе. Они показали, что с мая по август болота Западной Сибири поглощают углерод, а с октября по апрель — выбрасывают его в атмосферу. Работа была представлена на конференции «Климат-2023».

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Источник: РИА "Новости"

Болота содержат в себе огромные запасы углерода. По некоторым оценкам, в расчете на один квадратный метр водно-болотные угодья содержат углекислого газа примерно в пять раз больше, чем леса, и в 500 раз больше, чем океаны. Таким образом, они, занимая всего 1% поверхности Земли, хранят более 20% всего углекислого газа, поглощаемого экосистемами нашей планеты.

Однако изменение климата может повлечь за собой высыхание и разложение торфа, в результате чего болота превращаются из поглотителя в источник углекислого газа. Поэтому поддержание болот в естественном состоянии, а также отслеживание их состояния очень важны.

Ученые из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Югорского государственного университета, Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН представили на конференции «Климат-2023» результаты наблюдений за потоками парниковых газов, тепла и влаги на научно-полевой станции Мухрино (Ханты-Мансийский автономный округ) в 2022 и 2023 годах. Исследователи изучили суточную и годовую динамики характеристик микроклимата, теплового и радиационного баланса, уровней болотных вод и температуры почвы.

Чистый экосистемный обмен (ключевой компонент углеродного баланса, характеризующий экосистему как источник или сток углерода) с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года ученые оценили в −82,8 гС/м2, то есть болота поглощали углерод. Максимальное суммарное месячное значение — −54,6 гС/м2 в июле. Значимое поглощение углерода болотами ученые зафиксировали с мая по август. В октябре, когда интенсивность фотосинтеза снижается, экосистемный обмен становится положительным, то есть болота начинают выбрасывать углерод в атмосферу. Всего с октября по апрель исследуемый участок был источником углерода с интенсивностью 3,5−5,9 гС/м2 в месяц.

Таким образом, суммарно за год естественные болотные экосистемы выступают в роли стока атмосферного углерода. Хотя скорость поглощения углекислого газа из атмосферы в них ниже, чем в лесах, болота имеют важное преимущество в глобальном круговороте углерода — углерод, захораниваемый в болотах, выводится из глобального обмена на несколько тысячелетий.

Материал подготовлен при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

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