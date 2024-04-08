Ученые приблизились к раскрытию тайны появления чумы: найдены древние крысы

Археологи столкнулись с необычной находкой. Учеными были обнаружены 650-летние мумифицированные тела крыс. На удивление, они прекрасно сохранились. Теперь исследователи надеются, что изучение грызунов позволит раскрыть тайну Черной смерти.
Это была одна из самых смертоносных пандемий в истории человечества, унесшая жизни огромного количества европейцев в XIV веке. Сейчас ученые находятся на пороге открытия того, какой именно вариант болезни вызвал эпидемию бубонной чумы, известную как «Черная смерть», пишет The Times.
Археологи обнаружили двух крыс, мумифицированных в смоле, на месте недавно затонувшего Таллинского ганзейского корабля в Эстонии и проводят тестирование обнаруженных грызунов, датируемых 1373 годом, на наличие признаков бубонной чумы.
Находка будет показана в программе «Сокровища мира» Беттани Хьюз на канале Channel 4 13 апреля.
Беттани рассказала The Times: «Бочка со смолой упала и превратила их в мумии, поэтому они хорошо сохранились. Вы не найдете такого органического материала, который бы сохранился с 14 века. Это почти неслыханно. У меня отпала челюсть, потому что я не ожидала, что крысиные останки будут выглядеть нетронутыми».
700-летний корабль раскрыл многие тайны прошлого после того, как его обнаружили в 2022 году во время строительных работ в эстонской столице. Еще одно историческое затонувшее судно также было обнаружено в 50 метрах от него в 2008 году.
Корабль был рабочей лошадкой Ганзейского союза, который в период своего расцвета даже вёл войну, чтобы защитить интересы своих членов.
Сохранившиеся экземпляры редки, самым известным примером является Бременский винтик, обнаруженный в Германии в 1962 году. Однако археолог Михкель Таммет подчеркнул, что обнаруженное близ Таллинна судно находится в даже лучшем состоянии, чем его знаменитый «родственник».
«Корабль имеет длину 24 метра и ширину 9 метров. Борта целы до трех метров от днища корабля. Он построен из массивных дубовых бревен и досок. Корабль имеет перекрывающуюся обшивку, покрытую шерстью животных и смолой. Мы нашли шерстяной материал, используемый для упаковки, а также некоторые инструменты и фрагменты средневековой кожаной обуви. Раскопки продолжаются, и мы надеемся найти больше», — уточняли ученые в прошлом году, когда и был найден Ганзейский корабль.