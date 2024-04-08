Ученые приблизились к раскрытию тайны появления чумы: найдены древние крысы

Беттани рассказала The Times: «Бочка со смолой упала и превратила их в мумии, поэтому они хорошо сохранились. Вы не найдете такого органического материала, который бы сохранился с 14 века. Это почти неслыханно. У меня отпала челюсть, потому что я не ожидала, что крысиные останки будут выглядеть нетронутыми».