Ученые превратили рисовые отруби в эффективный препарат для борьбы с раком

Как показали испытания на мышах, наночастицы (rbNP) из рисовых отходов прерывали деление раковых клеток, после чего в опухоли начиналась их запрограммированное разрушение. Эффект был обусловлен γ-оризанолом и γ-токотриенолом. Клетки легко усваивают эти элементы, которые блокируют цикл их воспроизводства.