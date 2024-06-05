Ученые превратили пластиковый мусор в охлаждающую краску

Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.
Команда смешала пластиковые отходы с сульфатом бария. В ходе 24-часового испытания на крыше здания выяснилось, что краска остается на 1,2°C прохладнее необработанных поверхностей под воздействием прямых солнечных лучей. Ночью температура покрытия оказалась на 3 ниже температуры окружающей среды.
По словам исследователей, слой из переработанного пластика отражает около 97,7% солнечной энергии и рассеивает 95% тепла в инфракрасном диапазоне.
Специалисты отметили, что их разработка позволит не только снизить затраты на охлаждение зданий, но и сократить количество пластиковых отходов.