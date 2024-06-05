Ученые превратили пластиковый мусор в охлаждающую краску

Команда смешала пластиковые отходы с сульфатом бария. В ходе 24-часового испытания на крыше здания выяснилось, что краска остается на 1,2°C прохладнее необработанных поверхностей под воздействием прямых солнечных лучей. Ночью температура покрытия оказалась на 3 ниже температуры окружающей среды.