Ученые превратили отходы соевого биодизеля в сырье для 3D-печати

Исследователи охарактеризовали соевый MONG и оценили его потенциал в качестве сополимера для производства сырья для 3D-печати. Они сосредоточились на улучшении термической стабильности MONG посредством двух предварительных обработок: с помощью кислоты и комбинации кислоты с перекисью.