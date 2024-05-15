Ученые превратили отходы соевого биодизеля в сырье для 3D-печати

Исследование опубликовано в научном издании Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).
Команда создала процесс преобразования органического неглицерина (MONG) в сополимеры, подходящие для образования нитей в 3D-принтере.
MONG образуется при разделении соевого масла на метиловые эфиры (которые служат топливом) и глицерин. Неглицерин состоит из свободных жирных кислот, триглицеридов и других органических остатков.
Исследователи охарактеризовали соевый MONG и оценили его потенциал в качестве сополимера для производства сырья для 3D-печати. Они сосредоточились на улучшении термической стабильности MONG посредством двух предварительных обработок: с помощью кислоты и комбинации кислоты с перекисью.
В результате получилась стабилизированная паста с повышенной кристалличностью и образованием низкомолекулярных жирных кислот, хорошо подходящая для сополимеризации с термопластичными полимерами.
По словам ученых, открытие поможет решить проблему растущего количества органического неглицерина, образующегося при производстве соевого биодизеля и в итоге попадающего на свалки.