Ученые превратили очистки граната в антимикробный препарат

Итальянские ученые из Университета Сассари получили из гранатовой кожуры состав с антимикробными свойствами. Он оказался эффективен против ряда опасных для жизни и здоровья человека бактерий. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).