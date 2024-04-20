Ученые превратили очистки граната в антимикробный препарат

Кожура граната содержит большое количество фенольных смол. В рамках эксперимента команда изготовила экстракты из семи сортов этого плода и сравнила их бактерицидный эффект против таких возбудителей тяжелых инфекций, как золотистый стафилококк и листерии.
Результаты показали, что экстракты продемонстрировали значительную антимикробную активность, особенно против грамположительных видов. Обеззараживающее действие препаратов из гранатовой кожуры связано с действием пуникалагина, флавонидов и хлорогеновой кислоты.
По словам авторов исследования, очистки граната могут стать перспективным источником натуральных противомикробных средств и альтернативой синтетическим антисептикам.