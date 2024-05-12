Ученые превратили куриный жир в суперконденсатор

Команда растопила куриное сало и сожгла его с помощью газовой горелки. Затем они собрали образовавшуюся сажу и изучили ее под микроскопом. Анализ показал, что вещество содержит углеродные наноструктуры, представляющие собой сферические решетки из графитовых колец.