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Ученые превратили куриный жир в суперконденсатор

Южнокорейские ученые из Йоннамского университета разработали технологию преобразования куриного жира в углеродные электроды для суперконденсаторов, способных накапливать энергию.

Источник: Reuters

Исследование опубликовано в научном журнале ACS Applied Materials & Interface (ACS AMI).

Команда растопила куриное сало и сожгла его с помощью газовой горелки. Затем они собрали образовавшуюся сажу и изучили ее под микроскопом. Анализ показал, что вещество содержит углеродные наноструктуры, представляющие собой сферические решетки из графитовых колец.

Исследователи вымочили получившийся графит в растворе тиокарбамида и изготовили из вещества электрод для ассиметричного суперконденсатора, который продемонстрировал хорошую емкость и долговечность, а также высокую плотность энергии и мощности.

Ученые протестировали готовое устройство, обеспечив с его помощью питание светодиодов. По словам специалистов, их открытие позволит преобразовывать пищевые отходы в новые источники энергии.