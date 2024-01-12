Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру

Число раковых больных в возрасте до 50 лет в мире резко выросло, что особенно заметно в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Кроме того, количество диагностированных случаев онкологии в США выросло за 20 лет на 12,8%.

«Пациенты становятся моложе. Возможно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — приводятся слова врача Мемориального онкологического центра имени Слоуна — Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек.

Отмечается, что подобная тенденция заводит медработников в тупик. Среди возможных объяснений подобной статистики исследователи и врачи называют малоподвижный образ жизни, резкий рост числа людей с ожирением, микропластик и многократно переработанные продукты питания, указывает «Газета.Ru».

Накануне руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал «Известиям» о взаимосвязи между раком желудка и острой пищей. Он отметил, что рак желудка является одним из самых распространенных онкозаболеваний в мире.