Ученые предложили простой способ улучшения здоровья

Исследование данных нескольких тысяч человек, собранных в течение 10 лет, показало, что у людей, которые регулярно (каждые два-три месяца или чаще) посещают культурные заведения (театры, оперные театры, музеи, галереи), на 50% ниже риск развития деменции и депрессии и на 40% ниже риск развития синдрома старческой слабости (возрастного ухудшения здоровья и утраты бытовой независимости).