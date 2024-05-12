Ученые: поваренная соль увеличивает риск рака желудка на 41%

Рак желудка легко прогрессирует еще до того, как будут заметны первые симптомы, потому что многие из них легко упустить из виду. Некоторые ранние симптомы включают вздутие живота, расстройство желудка и несварение. Современный человек нередко сталкивается с ними, в особенности после употребления острой или жирной пищи, поэтому часто этому не придается большого значения.