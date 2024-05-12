Ученые: поваренная соль увеличивает риск рака желудка на 41%

Новое исследование может заставить вас дважды подумать, прежде чем потянуться к солонке при следующем приеме пищи. Диетологи из Центра общественного здравоохранения Венского университета обнаружили, что люди из Великобритании, которые добавляли соль в большинство своих блюд, на 41% чаще заболевают раком желудка, чем те, кто использовал ее в более маленьких объемах.
Чтобы сделать эти выводы, исследователи изучили базу данных 471 144 взрослых. Вывод о вреде соли был верен даже тогда, когда ученые исключили другие переменные, такие, как возраст, социально-экономический статус и другие вредные составляющие образа жизни — употребление алкоголя и курение.
А другие, более старые исследования, доказывают, что избыток соли может разрушить защитное покрытие на желудке, вызывая повреждение ткани и приводя к раковым мутациям.
«С помощью нашего исследования мы хотим повысить осведомленность о негативных последствиях чрезвычайно высокого потребления соли и обеспечить основу для мер по профилактике рака желудка», — говорит профессор Кюн, один из участников исследования.
Рак желудка легко прогрессирует еще до того, как будут заметны первые симптомы, потому что многие из них легко упустить из виду. Некоторые ранние симптомы включают вздутие живота, расстройство желудка и несварение. Современный человек нередко сталкивается с ними, в особенности после употребления острой или жирной пищи, поэтому часто этому не придается большого значения.
Но поскольку многие продукты питания содержат больше соли, чем кажется, среднестатистический человек употребляет около 3400 мг в день.
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