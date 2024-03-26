Ученые поставили на Южном полюсе тысячи ловушек для нейтрино

«Если, как мы верим, квантовая гравитация действительно существует, это позволит объединить два мира в нынешней физике. Сегодня классическая физика описывает явления в нашем обычном окружении, такие как гравитация, в то время как атомный мир можно описать только с помощью квантовой механики. Согласование квантовой теории с гравитацией остается одной из главных проблем фундаментальной физики», — отметил доцент ИНБ Том Статтард.