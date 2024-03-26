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Ученые поставили на Южном полюсе тысячи ловушек для нейтрино

Команда датских ученых из Института Нильса Бора (ИНБ) Копенгагенского университета разместила несколько тысяч датчиков вблизи Южного полюса Земли, чтобы уловить потоки нейтрино и выяснить, существует ли на Земле квантовая гравитация.

Источник: NASA

Команда датских ученых из Института Нильса Бора (ИНБ) Копенгагенского университета разместила несколько тысяч датчиков вблизи Южного полюса Земли, чтобы уловить потоки нейтрино и выяснить, существует ли на Земле квантовая гравитация. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

«Если, как мы верим, квантовая гравитация действительно существует, это позволит объединить два мира в нынешней физике. Сегодня классическая физика описывает явления в нашем обычном окружении, такие как гравитация, в то время как атомный мир можно описать только с помощью квантовой механики. Согласование квантовой теории с гравитацией остается одной из главных проблем фундаментальной физики», — отметил доцент ИНБ Том Статтард.

Поскольку нейтрино не имеет электрического заряда и почти лишен массы, на него не влияют электромагнитные и сильные ядерные силы, что позволяет частице путешествовать по Вселенной на миллиарды световых лет в исходном состоянии.

Нейтрино может иметь три фундаментальные конфигурации — ароматы, как их называют физики, — электронную, мюонную и тау-конфигурацию.

Ключевой вопрос заключается в том, действительно ли свойства нейтрино сохраняются при перемещении на большие расстояния или же незначительные изменения все-таки происходят.

Ученые считают, что даже небольшие изменения в характеристиках этих неуловимых частиц укажут на существование квантовой гравитации. Однако подтвердить или опровергнуть эту теорию смогут только будущие эксперименты.