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Ученые посоветовали работать за компьютером стоя

Ходьба по беговой дорожке во время работы, использование степпера, велосипеда или работа стоя помогают улучшить умственные способности без снижения производительности труда. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAHA.

Источник: Агентство «Москва»

Сидячий образ жизни повышает риск различных хронических заболеваний: ожирения, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Люди, работающие весь день, могут не найти достаточно времени для тренировок. Новое исследование показало, что в этом случае можно совместить работу с движением.

В эксперименте приняли участие 44 пациента. В первый день они работали за обычным столом, во второй — за столом для работы стоя, в третий они использовали степпер во время работы, а в четвертый — дорожку для ходьбы.

Работу мозга участников оценили с помощью 11 тестов на способность к рассуждению, кратковременную память и концентрацию. Навыки мелкой моторики оценивались с помощью онлайн-теста на скорость набора текста.

Когда участники использовали активные рабочие станции, функция их мозга либо улучшалась, либо оставалась прежней, а скорость набора текста лишь немного замедлялась. Однако на точность их набора это не повлияло. Результаты тестов при этом были лучше в дни, когда пациенты совмещали работу с активностью.