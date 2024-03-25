Ученые показали, как люди с редкой болезнью видят лица

Исследователи из США впервые создали реалистичные изображения «демонических» лиц людей, которые видят пациенты с редким зрительным расстройством. Работа опубликована в журнале The Lancet.
Прозопометаморфопсия (PMO) — заболевание, характеризующееся измененным восприятием лиц. Заболевание настолько редкое, что в медицинской литературе зарегистрировано всего около 75 случаев данной патологии.
В рамках исследования ученые получили изображения лиц, которые видел 58-летний мужчина с РМО. Это стало возможным благодаря тому, что пациент видит реальных людей искаженными, в то время как на экране или бумаге черты остаются нормальными. Обычно человек с подобным расстройством видит «демонов» во всех случаях.
Во время эксперимента пациент смотрел на реального человека перед собой и видел его портрет на экране компьютера. Мужчина рассказывал о зрительных впечатлениях, отмечая отличия, а специалисты параллельно с его рассказом меняли изображение, добавляя описанные искажения. В результате ученые смогли получить точную картину того, как человек с РМО воспринимает лица окружающих.
Оказалось, что в течение трех лет пациент видел сильно растянутые и покрытые глубокими бороздами на лбу, щеках и подбородке лица. По данным специалистов, чаще всего симптомы недуга проявляются в течение нескольких дней или недель, но иногда могут сохраняться годами.
В ходе исследования ученые подтвердили их опасения. Так, специалисты выяснили, что многим пациентам с РМО психиатры ошибочно ставили диагноз «шизофрения» и назначали прием антипсихотических препаратов. Однако проблема кроется не в психике, а в зрительной системе.
Дело в том, что за обработку визуальной информации о лицах в мозге отвечает сложная нейронная сеть. Нарушение в ней может привести к искажениям восприятия окружающих, в том числе к прозетоморфопсии — недуге, при котором пациент не способен распознавать лица.
Точные причины РМО до сих пор не известны. Специалисты предполагают, что недуг может стать последствием повреждений или аномалий в разных областях мозга. Также расстройство связывают с эпилепсией, так как оно проявляется при этом заболевании.
Ранее ученые выяснили, что молодые матери чаще других видят иллюзорные лица в неодушевленных предметах.
Анна Морозова