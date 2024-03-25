Ученые показали, как люди с редкой болезнью видят лица

В рамках исследования ученые получили изображения лиц, которые видел 58-летний мужчина с РМО. Это стало возможным благодаря тому, что пациент видит реальных людей искаженными, в то время как на экране или бумаге черты остаются нормальными. Обычно человек с подобным расстройством видит «демонов» во всех случаях.