Ученые поговорили с китами в надежде научиться понимать пришельцев

«Возможно, мы просто сказали “привет”, она ответила “привет”, и мы снова сказали “привет”, но это определенно было общение, — говорит Лиза Уокер, которая много лет исследует вокализации китов. — Она сделала это 36 раз за 20 минут и остановилась только после того, как остановилось воспроизведение».