Ученые поговорили с китами в надежде научиться понимать пришельцев

Проект SETI, изучающий возможность существования внеземных цивилизаций, собрал группу ученых для изучения языка китов. «Киты подобны инопланетянам. Это разумные существа с чуждым для нас языком. То, что мы узнаем при общении с китами, поможет нам, когда придет время для связи с внеземными цивилизациями», — объясняет специалист по поведению животных Джози Хаббард.
В декабре 2023 года команда исследователей работала на судне у берегов Аляски. Когда им удавалось найти горбатого кита, они включали записи с голосами его сородичей. Несмотря на все усилия, большинство китов проигнорировали их, однако одна самка по имени Твен вступила в контакт с командой. Пока ученые проигрывали запись, Твен начала имитировать звуки, как бы здороваясь.
«Возможно, мы просто сказали “привет”, она ответила “привет”, и мы снова сказали “привет”, но это определенно было общение, — говорит Лиза Уокер, которая много лет исследует вокализации китов. — Она сделала это 36 раз за 20 минут и остановилась только после того, как остановилось воспроизведение».
«Мы считаем, что это первый подобный коммуникативный обмен между людьми и горбатыми китами на “языке” горбатых китов», — заявила ведущий автор исследования доктор Бренда МакКоуэн из Калифорнийского университета.
Ранее знаменитый иллюзионист Ури Геллер заявил, что работал на ЦРУ, и обвинил министерство обороны США во вранье о технологиях инопланетян. Прославившийся сгибанием ложек фокусник утверждает, что лично видел и держал в руках обломки НЛО в некой лаборатории НАСА 50 лет назад.