Ученые подтвердили, что большие реки не являются преградой для амурских тигров

«Теперь понятно, что это могут быть и одни и те же выводки по разные стороны рек, потому что тигр преодолевает такие препятствия не только зимой по льду, но и даже летом. До получения последних данных считалось, что даже по льду тигры такие реки не переходят, особенно с тигрятами», — уточнил собеседник агентства.