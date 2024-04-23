Ученые подтвердили, что большие реки не являются преградой для амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Крупные полноводные реки не являются препятствием на пути миграции амурского тигра и даже его котят, как считалось ранее. Новыми данными с ТАСС поделился директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Амурский тигр — подвид, который изучается достаточно давно, с 40-х годов XX века. Тем не менее, мы живем в цифровой век, поэтому используем новые методы и методики: спутниковые снимки, GPS-ошейники, ДНК-анализ, фотоловушки. Это позволяет получать новые знания о жизни амурского тигра. Так сейчас ученые установили, что даже такие полноводные реки, как Амур, не являются преградой для миграции, тигры их переплывают, в том числе с тигрятами», — сказал Арамилев.
По его словам, ранее предполагалось, что паводки разделяют тигрят по разные стороны. В частности, если во время учета, который проводится зимой по следам на снегу, обнаруживались следы самки с тигрятами, которые были отделены крупными реками, то считалось, что это разные выводки. Не только полноводный Амур виделся ученым непреодолимым для тигров, но даже менее широкие реки, вроде Уссури, шириной от 50 до 100 метров.
«Теперь понятно, что это могут быть и одни и те же выводки по разные стороны рек, потому что тигр преодолевает такие препятствия не только зимой по льду, но и даже летом. До получения последних данных считалось, что даже по льду тигры такие реки не переходят, особенно с тигрятами», — уточнил собеседник агентства.
Самый крупный вид тигров — амурский. Животные занесены в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан центр «Амурский тигр», который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.