Ученые открыли новый способ идентификации пригодных для жизни планет

Источник: CSIRO/A. Cherne

Ученые объяснили, что обитаемость, теоретическая астрономическая концепция, означает, что небесное тело способно принимать и удерживать воду на своей поверхности. Планеты, расположенные слишком близко к звездам и слишком далеко от них, находятся вне «обитаемой зоны».

Исследователи выявили новый «признак обитаемости», по которому можно определить, действительно ли на планете есть вода в жидком состоянии. До этого ученые оценивали потенциальную обитаемость планеты по отражению света звезды от ее поверхности. Измеряя уровень CO2 (углекислого газа) в атмосфере, можно идентифицировать планеты с океанами, которые повышают вероятность существования на них жизни.

Ученые предлагают сравнивать количество углекислого газа в атмосфере кандидатов с их соседями. Падение уровня CO2 означает, что газ из атмосферы растворяется в океане или поглощается биомассой планетарного масштаба.