Ученые открыли новый ископаемый вид ручейников

Как предполагают энтомологи Санкт-Петербургского университета, более теплый и предположительно более сухой климат Ровно по сравнению с балтийским янтароносным лесом, а также географические особенности этой территории в верхнем эоцене могут привести к тому, что более 80% видов ручейников из ровенского янтаря окажутся эндемичными или же северная граница их ареала будет ограничена этой географической областью в позднем эоцене.