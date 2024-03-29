Ученые открыли механизм, при помощи которого мозг «сортирует» информацию для запоминания

Науке давно известно, что впечатления, которые человек получает в течение дня, закрепляются в мозге в качестве устойчивых воспоминаний во время глубокого сна в ближайшую ночь. Но почему одни события мы запоминаем, а другие — нет?
Возможно, ответ на этот вопрос нашли специалисты в области нейронауки из Школы медицины Нью-Йоркского университета (США), обнаружившие прежде неизвестный физиологический механизм, с помощью которого мозг «помечает» отдельные впечатления как достаточно важные для того, чтобы сохранить их до сна, а уже ночью превратить в постоянные воспоминания.
Исследователи, статья которых опубликована в журнале Science, обнаружили, что события, после которых в гиппокампе (отделе мозга, связанном с памятью) немедленно наблюдаются от пяти до 20 острых всплесков электрической нейронной активности, чаще проигрываются во время сна и в итоге запоминаются. Если же после определенного события таких всплесков очень мало или нет совсем, оно забывается. Таким образом, мозг буквально расставляет «теги», решая, что достойно сохранения в памяти, а что нет.
У всех млекопитающих, включая человека, мозг работает по одному и тому же сценарию — он воспринимает окружающий мир в течение нескольких мгновений, затем делает паузу, потом снова активизируется, что сменяется новой паузой, и так далее. Эти моментальные паузы происходят в течение всего периода бодрствования, но самые продолжительные периоды «холостого хода» случаются во сне.
Как выяснили авторы исследования, врожденный подсознательный механизм расстановки «тегов» на впечатления включается как раз во время таких пауз. Нейронные метки повторно активизируются уже во сне, позволяя мозгу быстро отбирать то, что нужно запомнить.