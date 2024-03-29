Ученые открыли механизм, при помощи которого мозг «сортирует» информацию для запоминания

Исследователи, статья которых опубликована в журнале Science, обнаружили, что события, после которых в гиппокампе (отделе мозга, связанном с памятью) немедленно наблюдаются от пяти до 20 острых всплесков электрической нейронной активности, чаще проигрываются во время сна и в итоге запоминаются. Если же после определенного события таких всплесков очень мало или нет совсем, оно забывается. Таким образом, мозг буквально расставляет «теги», решая, что достойно сохранения в памяти, а что нет.